Morto Capitan Findus: l'attore dello spot cult Giovanni Cattaneo aveva 85 anni

È morto Giovanni Cattaneo, il primo Capitan Findus. Aveva 85 anni. Lo spot che lo vede protagonista è quello tra gli anni '70 ed '80, successivamente sono stati altri attori a vestire i panni del 'capitanò. Le spoglie di Cattaneo, saranno portate nei prossimi giorni a San Michele dei Mucchetti, in provincia di Modena. L'uomo - che è nato e viveva a Milano - ha infatti origini in parte sassolesi. Lo riporta l'edizione modenese del Resto del Carlino. Cattaneo è deceduto a Milano nei giorni scorsi all'età di 85 anni.

Sua madre era originaria della frazione alle porte di Sassuolo e i parenti, come conferma la polizia mortuaria del Comune, hanno deciso che riposerà nel piccolo cimitero modenese. Negli ultimi anni di vita, come riferito dallo stesso in una intervista rilasciata al Giorno nel 2012, Cattaneo viveva con la pensione minima e di invalidità, dopo essere rimasto vittima, spiegava, di una truffa ad opera di sedicenti imprenditori, i quali lo avevano coinvolto nell'apertura di un ristorante che gli aveva provocato gravi perdite economiche. L'ultimo periodo della sua vita l'85enne lo ha trascorso in una casa di cura. In passato aveva rivolto appelli pubblici chiedendo di essere aiutato.

Ultimo aggiornamento: 14:26

