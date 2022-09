Tiziano Ferro, nuovo singolo: "La Vita Splendida". Ecco quando esce e come sarà

Tiziano Ferro, grande ritorno. Si apre un nuovo capitolo artistico per il cantautore di Latina. La Vita splendida, si intitola così il suo nuovo brano inedito. Ad annunciarlo è lo stesso artista attraverso i profili social, anche se i fan lo spospettavano già da tempo. L'appuntamento è fissato per venerdì 9 settembre e sarà possibile ascoltare il nuovo brano in tutte le radio e nelle piattaforme streaming musicali.

L'annuncio

Tiziano sa sempre come conquistare l'attenzione dei fan. A giugno aveva pubblicato un post in cui annunciava l'uscita del nuovo album. La didascalia diceva: «Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi di me, ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita. Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. E non le fermi. Pronti a tornare?». E poi, nella giornata di ieri aveva dato appuntamento per alcune importanti novità tramite una storia Instagram. L’uscita del nuovo album è dunque prevista per l’11 novembre 2022. Il titolo sarà Il Mondo è Nostro.

Il testo della canzone

Ma le sorprese non finiscono qui.. perchè Tiziano ha voluto condividere anche una breve porzione del testo della canzone:

“Ma una vita così

io la voglio lo stesso

una vita così

A pensarci mi vengono i brividi

Ma io la voglio cantare

anche quando

l’orchestra scompare”.

Tiziano Ferro torna presto anche negli stadi ad abbracciare tutti i suoi ammiratori che ormai da anni lo seguono con amore e dedizione. Il tour previsto nel 2020, a causa pandemia, è stato spostato alla prossima estate. E menomale penseranno i fan dell'artista, dato che in questo modo avranno l'opportunità di sentire i nuovi brani dell'artista live.