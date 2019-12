La cantante Lorenzini morta di tumore, lottava da circa un anno contro un melanoma

Azzurra aveva aperto unchiamato, dove quasi tutti i giorni aggiornava i suoi amici sulle sue condizioni, sempre con un sorriso, sempre con una parla dolce per tutti. «Sei una leonessa» le dicevano. «Vi amo, vi voglio bene» ripeteva durante i collegamenti su Fb. Azzurra era ricoverata alle Scotte di Siena e la situazione sembrava via via migliorare. Anche lei era ottimista: «Sto bene!! Perché un sorriso e Dio abbattono tutto!» aveva scritto il 13 dicembre. Ma improvvisamente il quadro clinico è precipitato.Nel luglio 2015 s'era formato il duo musicale die poi la loro storia d'amore era stata coronata dal matrimonio nel settembre 2014.Da lì in poi, vivendo sempre a Pisa, la coppia era diventata protagonista di serate, eventi e spettacoli in piazza e per feste private. «Avevamo sperato che le cure potessero riuscire a salvarla – ricorda Daniele Pelissero –. Purtroppo l’ultima Tac è stata devastante. Le metastasi erano esplose e nel giro di un mese se ne è andata».