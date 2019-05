Cannes: Palma d'oro a "Parasite", Banderas miglior attore. Italia a mani vuote

Serata conclusiva per il 72esimo Festival di Cannes: Catherine Deneuve, Michael Moore, Sylvester Stallone sono alcune delle personalità del mondo cinematografico che stasera saliranno sul palco per consegnare i premi ai vincitori del festival di Cannes durante la cerimonia che assegnerà la Palma d'oro, secondo le decisioni della giuria presieduta dal regista messicano Alejandro Gonzalez Inarritu.

Ecco tutti i premi:



Il film Atlantique di Mati Diop vince il Grand Prix di Cannes 2019.



Antonio Banderas, per Dolor y gloria di Pedro Almodovar, vince il premio come migliore attore al 72/mo festival di Cannes.



Emily Beckham, per il film Little Joe di Jessica Hausner, vince il premio come migliore attrice al festival di Cannes 2019.



I fratelli Jean Pierre e Luc Dardenne, per il film Young Ahmed, vincono il premio per la migliore regia al 72/mo festival di Cannes.

Va a Portrait of a Lady on Fire di Celine Sciamma il premio per la migliore sceneggiatura al 72/mo festival di Cannes.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II filmdi Ladj Ly e Bacurau di Kleber Mendonca Filho e Juliano Dornelles vincono ex aequo il Premio della giuria a Cannes 2019.