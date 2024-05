Cannes 2024, pagelle look oggi: Emma Stone sbaglia stagione (6), Hunter Schafer chic (8), Margaret Qualley aiuto (4)

A Cannes 2024 va in scena la prima di "Kinds o Kindness". E sul red carpet di colpo compaiono colori, glitter e maxi fiocchi oltre a una spiccata tendenza, già avvistata con Naomi Campbell, a non invecchiare mai: stasera le protagoniste sono Demi Moore ed Eva Longoria.

Ecco le nostre pagelle dei look.

Demi Moore scintillante (9)

Il suo, firmato Giorgio Armani, è probabilmente uno degli abiti più particolari visti quest'anno sul red carpet. Linea a sirena con piccoli fiori di cristallo, colore in tinta con il tappeto rosso, lei splendida e sempre più giovane (chissà come fa), è la star della serata e non ce n'è - quasi - per nessun'altra.

Eva Longoria diva (8)

Lei è la Diva per eccellenza, decolleté esplosivo e strascico, il tutto color argento come Hollywood impone. Los Angeles sbarca in Francia, e l'effetto è assolutamente "wow".

Emma Stone "antica" (6)

Emma sbaglia stagione, per non dire che sbaglia proprio look. L'abito in velluto è pesante e il colore troppo austero. Nemmeno la scollatura e le balze bastano a salvarla: l'effetto è "non sapevo cosa mettermi e sono andata a pescare nei bauli della nonna". Emma, prendi spunto dalle colleghe "anziane" e goditi i tuoi 35 anni.

Hunter Schafer scintillante (8)

La diva di Euphoria è cresciuta e adesso è un'habituée dei red carpet. Ha anche imparato che non serve sempre strafare, a volte basta un tessuto più particolare e un color cielo a fare la dovuta scena. Un po' però abbiamo nostalgia dei coloratissimi outfit anni Novanta per i quali è diventata famosa tra i membri della generazione Z.

Margaret Qualley sposa retrò (4)

Già la immaginiamo mentre fruga nel deposito di un negozio vintage e scova questo abito bianco un po' Charleston un po' sposa, in soldoni: senza capo né coda. Va bene il mood ingénue ma qui abbiamo veramente esagerato. Il colpo di "classe? (si fa per dire?). Le scarpe nere. Non avremmo saputo fare peggio.