Cannes 2023, pagelle look della serata finale: Eva Longoria femme fatale (7), Geri Haliwell sposa (6), Fan Bingbing principessa piumata (9)

Cannes 2023, è la serata finale: il red carpet più importante della primavera per gli spettacoli è tutto bianco e nero con molti abiti da gran serata e qualche mise stupefacente.

Geri Haliwell sposa: 7

L'ex Spice girl sceglie un abito total white tipo moda sposa primavera 2023.

Monospalla con fiocco, peplo e ricami. Completa il tutto lo chignon, che la rende assolutamente pronta per l'altare.

Isabeli Fontana 6

La bellissima super top stasera si sentiva un po' Catwoman e ha scelto un tubino con schiena nuda in latex da vera dark lady. Però non ci emoziona. Rimandata.

Ikram Abdi 3

"Ma come ti vesti?", si chiedono un po' tutti di fronte al modello con mega cappello a strisce bianche e nere. La top musulmana ha deciso che tutti i flash sarebbero stati per lei, peccato che il tutto sia un po' troppo effetto ombrellone.

Abigail Cowen 5

L'effetto è "mi sono messa addosso le prime due cose che ho trovato nell'armadio", con un po' di pelle in vista e un boa di piume per fare l'eccentrica. Per la serata finale però ci aspettavamo un po' più di impegno.

Jane Fonda 8

Top di paillettes con coda tipo direttore d'orchestra, sotto pantaloni e ballerine. Un abbinamento un po' improbabile che però funziona: elegante e acsual allo stesso tempo, con le scarpe basse per seguire l'onda di Jennifer Lawrence e tutte quelle che non credono i tacchi siano imprescindibili per il red carpet. La bella attrice porta egregiamente il suo caschetto grigio, trucco e gioielli sono impeccabili. Come lei non ne fanno più.

Eva Longoria 8

Di rosso vestita, sexy, con lo spacco e lo strascico, donna fatale, latina vera. Certo, potremmo anche dire che noia, ma è il suo personaggio e lo interpreta egregiamente.

Daniella Pick 7

Un'altra sposa ma leggermente meno tradizionale: l'abito con bustino, spalline morbide e gonna leggermente a ruota convince e con il capello sciolto la signora Tarantino si sente molto principessa. Promossa.

Daniela Cosio 7

Una fontana di frange scintillanti che siamo indecisi come definire: un po' odalisca 3.0 un po' ci ha azzeccato se facciamo il paragone con ciò che abbiamo visto finora.

Fan Bingbing 9

Finalmente un abito degno del red carpet finale di un Festival del cinema. Bustino e strascico piumato, colore sfumato dal nero al grigio perla. L'attrice cinese incanta.