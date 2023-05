Cannes 2023, look pagelle seconda serata: Araya Hargate nuvola (5), Viola Davis struzzo (6), la figlia di Jude Law incanta (8)

Piume, tulle, spacchi e trasparenze: la seconda serata del Festival di Cannes 2023 regala gioie e scivoloni (tanti) sul red carpet.

Ecco tutti i look che abbiamo visto.

Araya Hargate nuvola (5)

Partiamo da lei, prima che si dissolva come una nuvola. D'accordo l'effetto scenico ma qui Araya Hargate ha un tantino esagerato: si presenta sul red carpet avvolta in una maxi nuvola di balze in tulle. L'effetto è che rimanga imprigionata dentro l'abito. Liberatela.

Amy Jackson audace (6)

Spacco super vertiginoso, forse un po' troppo: l'abito nero di Amy Jackson non convince. E' in body o in lungo? Dipende da dove la guardi.

Iris Law, fascino paterno (8)

Poteva la figlia di Jude Law non avere fascino? Basta guardare Iris Law, figlia del celebre attore e della stilista Sadie Frost, per trovare la riposta. Modella del momento sulle passerelle di mezzo mondo Capelli tiratissimi sfoggia il suo viso dâ angelo (ereditato dal padre) a contrasto con un look aggressivo: abito sottoveste e guanti in pelle. Tutto Saint Laurent. Un bel corto. Voto 8

Viola Davis struzzo (7)

Sul red carpet spunta, in bianco, Viola Davis: abito monospalla e soprabito tutto piume che non passa certo inosservato (tutto MaisonValentino). L'effetto fa un po' struzzo. Ma a Valentino non si può dare meno di 7.

Gemma Chan sposa (5)

Gemma Chan è pronta per il grande giorno: manca solo il velo e il bouquet. Il look di Louis Vuitton realizzato per lei da Nicolad Ghesquière è perfetto per un matrimonio. Meno per Cannes.

Abbey Lee che classe (9)

Una delle più belle. Con Saint Laurent non si sbaglia mai e Abbey Lee, modella e attrice australiana, sembra saperlo. Si presenta con un look total black con trasparenze davvero impeccabile.

Sara Sampaio angelo piumato (8)

L'angelo di Victoria Secret, Sara Sampaio, osa col colore. L'abito arancio di Zuhair Murad con gli incroci e il bordo piumato è una favola. Lei gioca con lo strascico davanti ai fotografi ed è pazzesca.

Simona Tabasco delicata (7)

La brava attrice italiana diventata una delle passioni del pubblico internazionale grazie a The White Lotus. Stasera si presenta con un abito total white decorato con delicati ramoscelli di perline. Azzeccatissimi acconciatura e trucco.

Anja Rubick stilosa (8)

Look bicolor dal gusto inconfondibile per Anja Rubick, supermodella e musa di Anthony Vaccarello, lo stilista di Saint Laurent. Dal taglio di capelli alla scelta (controtendenza) del pantalone e della blusa di seta porta lo stile sul red carpet.

Naomi Kawase, le scarpe (4)

Già l'abito dava l'impressione che fosse scesa in vestaglia, quando poi guardiamo le scarpe che ha scelto ne abbimao la certezza: Naomi Kawase è stata chiamata sul red carpet in fretta e ha dimenticato cambiarsi.