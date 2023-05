Cannes 2023, look pagelle: Heidi Klum incidente hot (5), Cecilia Rodriguez banale (6), l'abito da sposa bruciato (9)

Parola d'ordine: stupire. Ma anche svestirsi e mostrarsi sul red carpet di Cannes 2023 come mamma le ha fatte. E se le ha fatte come Heidi Klum o Irina Shayk ha di certo compiuto un buon lavoro.

Fisico statuario a parte però, (l'invidia c'è, non ci vergognamo ad ammetterlo), la classe è un'altra cosa. E non è quella sbandierata da molte top model che hanno preferito mostrare il corpo invece che lo stile.

Hedi Klum esagerata (5)

L'abito giallo sole di Zuhair Murad ha fatto la felicità dei fotografi (e non solo). Heidi si presenta con un vestito dall'effetto molto scenico e rimane vittima (consapevole?) di un incidente sexy sul red carpet. Neanche fosse una sbandieratrice di Siena la top model, 49 anni, ha fatto svolazzare le enormi maniche a mantella in maniera molto teatrale. Peccato che tutto questo movimento abbia contribuito a far vedere al pubblico qualcosa di troppo sulla scollatura. Fuori di seno.

Kate Beckinsale (6)

Anche Kate Beckinsale in Zuhair Murad Couture ha optato per il nude look. Tutina di pizzo verde acqua con sopragonna (e gioielli Chopard). Cristalli, trasparenze e fiocchi? Un po' troppo.

Elsa Hosk Cenerentola ribelle (8)

Elsa Hosk vince il premio stravaganza. L'abito di Viktor & Rolf, una creazione vista alla Paris Couture Week, porta un forte messaggio sul red carpet: «È una versione assurda dello stereotipo di un abito da ballo couture», ha siegato lo stilista. L'abito, che ricorda il vestito di Cenerentola, si sovrappone in diagonale rispetto al corpo, rivelando un corpetto nudo scolpito al di sotto. Un atto di ribellione, che mette in risalto la cultura di Cannes che incoraggia le donne a vestirsi all'altezza del lusso e del glamour sfoggiando una shilouette sempre perfetta.

Winnie Harlow di classe (9)

La top model che ha sempre fatto sfoggio della sua vitiligine, diventando un modello di accettazione del proprio corpo, sfodera una creazione couture verde smeraldo in velluto e con la coda. Stavolta niente spacchi o scollature in vista, solo tanto stile.

Ikram Abdi teatrale (7)

Sembra uscita dalla favola "Alice nel Paese delle meraviglie". L'abito di velluto nero di Harris Reed è intervallato da motivi arlecchino ed è accentuato da un copricapo grandioso che assume quasi una forma simile a un petalo. Impossibile non notarla.

Cecilia Rodriguez banale (6)

Senza infamia, né lode. Cecilia Rodriguez si presenta con un abito rosso in chiffon, in tinta con il tappeto. Per la sua apparizione a Cannes, la sorella di Belen, poteva osare di più. Invece ha preferito rimanere low profile.

Helena Christensen icona (8)

Applausi per Helena Christensen, top model icona degli anni Novanta. A differenza della collega Heidi Klum sceglie di restare vestita. E opta per un evergreen con cui difficilmente si sbaglia: il dress a sirena aderentissimo e in paillettes. Decisamente più adatto.

Juliette Binoche chic (8)

La classe non è acqua. Ed ecco apparire Juliette Binoche, la star della serata. Super chic, in bianco e nero, con la gonna dritta e il top strutturato e diamanti Chopard. Sorriso composto, poche mossette davanti ai fotografi. Per lei parla lo charme.

Kika Gomes confusionaria (4)

Voglio i lacci, ma anche lo spacco, il collo alto e pure le piume. Che confusione! Il black dress di Francisca Gome, che accompagna sul carpet Pierre Gasly, fa venire il mal di testa.

Rawdah Mohamed e l'abito da sposa bruciato (9)

Un altro abito dal forte messaggio. Rawdah Mohamed, modella e attivista sostenitrice dei diritti delle donne musulmane, sfila con l'hijab. Il suo abito da sposa bruciato è di grande impatto. Un manifesto contro i matrimoni combinati e le imposizione che ancora oggi molte donne sono costrette a vivere. La creazione è un bridal dress di Robert Wun. Impossibile dimenticare questa apparizione.