Cannes, “Le otto montagne” con Borghi e Marinelli vince premio della giuria ex aequo con “Eo”. Palma d’oro a “Triangle of Sadness”

È la serata più importante del festival di Cannes. E anche l'Italia dice la sua. Il Premio della giuria al 75/o festival è stato infatti vinto ex aequo da “Le otto montagne” di Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen, e da Eo di Jerzy Skolimowski. La pellicola con Luca Marinelli e Alessandro Borghi è tratta dal romanzo di Paolo Cognetti e girato in Valle d'Aosta, prodotto da Wildside e distribuito da Vision. La Palma d'oro del 75/o festival di Cannes è stata vinta da “Triangle of sadness” di Ruben Ostlund

Cannes 2022, le ultime voci

Decision to Leave del coreano Park Chan-wook, Tori and Lokita di Jean Pierre e Luc Dardenne tra i premi del Palmares di Cannes nell'imminenza della cerimonia finale delle 20.30 secondo le ultime voci. Se ai Dardenne andasse la Palma d'oro sarebbe la terza della loro carriera, unici nella storia del festival. Ultimi rumors vedrebbero l'attore di Parasite, la star del cinema coreano Song Kang-ho, protagonista di Broker del giapponese Korèeda verso il premio per il migliore attore, mentre per l'attrice quotazioni per la protagonista di Stars at noon di Claire Denis ossia Margaret Qualley, attrice e modella figlia di Andie MacDowell lanciata da Tarantino in C'era una volta a Hollywood e l'iraniana Zahra Amir Ebrahimi di Holy Spider di Ali Abbasi con una storia personale particolare. In odore di Grand Prix sarebbe il satirico Triangle of sadness dello svedese Ruben Ostlund, mentre Close del belga Lukas Dhont (colpo di fulmine dell'ultimo giorno anche per il mercato) potrebbe aver vinto il Premio della giuria. C'è anche Eo di Jerzy Skolimowski. Lo scorso anno ci furono tanti ex aequo e anche quest'anno potrebbe andare così nella giuria presieduta da Vincent Lindon che a quanto si dice non avrebbe avuto unanimità.

I premi

Il Premio per la migliore interpretazione femminile al 75/o festival di Cannes è stato vinto da Zar AMIR EBRAHIMI in HOLY SPIDER (LES NUITS DE MASHHAD )di Ali ABBASI.