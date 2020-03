Buon compleanno Candy. L'orfanella più amata della tv compie 40 anni. Era infatti, il 2 marzo del 1980, quando veniva trasmessa per la prima volta in Italia il cartone animato "Candy Candy". Tratto dal manga di Yumiko Igarashi e Kyoko Mizuki - pubblicato nel 1975 - il cartone animato anche qui riscosse un enorme successo. In tutto 115 episodi che raccontavano la difficile storia di una bambina orfana adottata da una nobile famiglia inglese. Intorno a lei altri personaggi divenuti famosi come Anthony, il grande amore di Candy che muore cadendo da cavallo. I fratellastri Iriza e Neal. E poi Terence, bello e dannato con la passione per il teatro.



Purtroppo però il cartone Candy Candy è destinato a restare solo nella nostra memoria, a causa infatti di una controversia legale tra le autrici del manga, vent’anni fa la messa in onda fu interrotta e dopo l’ultima replica – risalente al 1997 – nessuno l’ha più vista sul piccolo schermo.





Ultimo aggiornamento: 15:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA