Premio Strega, già 40 i candidati: sfida tra Carofiglio, Veronesi, Ferrari

Sono ormai quaranta i libri candidati per il Premio Strega. Con la candidatura di Gian Arturo Ferrari, con il romanzo di esordio "Ragazzo italiano" (Feltrinelli), in cui c'è l'Italia in chiaroscuro del dopoguerra nella storia di Ninni, proposto da Margaret Mazzantini, si delinea sempre di più lo scenario tra i super favoriti al Premio Strega 2020, che già conta tra i possibili sfidanti più accreditati Gianrico Carofiglio con "La misura del tempo", (Einaudi), indicato da Sabino Cassese, e Sandro Veronesi con "Il colibrì" (La Nave di Teseo), sostenuto dall'Accademia degli Scrausi, al suo secondo Strega dopo la vittoria nel 2006 con "Caos calmo". Ma non sono escluse le sorprese, da Remo Rapino a Giovanni Ricciardi.





Ferrari, 76 anni, con una prestigiosa carriera nel mondo dell'editoria, culminata come direttore generale della divisione Libri Mondadori dal 1997 al 2009 e dal 2010 al 2014 presidente del Centro per il libro e la lettura, è considerato uno dei nomi più forti per la vittoria della LXXIV edizione. La sua candidatura è stata resa nota

oggi insieme a quella di altri quattro autori, alla vigilia della scadenza delle presentazioni fissata per domani, martedì 3 marzo.





Gli altri quattro candidati di oggi sono: Valerio Gaglione e Fabio Izzo con "Uccidendo il secondo cane" (Oblomov Edizioni), proposto da Piero Mastroberardino; Marina Valensise con "La temeraria. Luciana Fossati Gawronska, un romanzo del Novecento" (Marsilio), proposto da Eva Cantarella; Giovanni Ricciardi con "La vendetta di Oreste" (Fazi), proposto da Saverio Simonelli; Gian Mario Villalta con "L'apprendista" (Sem), proposto da Franco Buffoni.



Sarà il Comitato direttivo della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci a scegliere i 12 titoli che si disputeranno la gara per il Premio Strega tra tutti i libri segnalati entro la giornata di domani. L'annuncio della dozzina dello Strega sarà dato domenica 15 marzo alla festa del libro e della lettura "Libri Come", all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il 10 giugno sarà votata la cinquina (quasi sicuramente al Tempio di Adriano, dato che Casa

Bellonci è in ristrutturazione) e il 2 luglio si terrà la finale al Ninfeo di Villa Giulia di Roma.



Gli altri libri candidati: Luciano Curreri con "Volevo scrivere un'altra cosa" (Passigli Editori), proposto da Alessandro Barbero; Cynthia Collu con "L'amore altrove" (DeA Planeta), proposto da Ferruccio Parazzoli; Raffaele Mozzillo con "Calce. O delle cose nascoste" (Effequ), proposto da Filippo La Porta; Silvia Ballestra con

"La nuova stagione" (Bompiani), proposto da Loredana Lipperini; Marta Barone con "Città sommersa" (Bompiani), proposto da Enrico Deaglio; Olimpio Talarico con "Cosa rimane dei nostri amori" (Aliberti),

proposto da Ferruccio de Bortoli; Lorenza Pieri con "Il giardino dei mostri" (E/O), proposto da Martina Testa; Francesco Longo con "Molto mossi gli altri mari" (Bollati Boringhieri), proposto da Marco Cassini; Leonardo G. Luccone con "La casa mangia le parole" (Ponte alle Grazie), proposto da Silvio Perrella; Daniele Vicari con

"Emanuele nella battaglia" (Einaudi), proposto da Michele Dalai; Chiara Valerio con "Il cuore non si vede" (Einaudi), proposto da Jhumpa Lahiri; Ilaria Rossetti con "Le cose da salvare" (Neri Pozza), proposto da Wanda Marasco; Sebastiano Mondadori con "Il contrario di padre" (Manni), proposto da Giovanni Pacchiano; Alessio Forgione con "Giovanissimi" (NN Editore), proposto da Lisa Ginzburg; Ilaria Bernardini con "Il ritratto" (Mondadori), proposto da Paolo Sorrentino; Gipi con "Momenti straordinari con applausi finti" (Coconino Press), proposto da Francesco Piccolo; Laura Imai Messina con "Quel che affidiamo al vento" (Piemme Edizioni), proposto da Lia Levi; Valeria Parrella con "Almarina" (Einaudi), proposto da Nicola Lagioia; Lorena Spampinato con "Il silenzio dell'acciuga" (Nutrimenti), proposto da Lidia Ravera; Viola Di Grado con "Fuoco al cielo" (La nave di Teseo), proposto da Maria Rosa Cutrufelli; Rosario Palazzolo con "La vita schifa" (Arkadia), proposto da Giulia Ciarapica; Francesca Pansa con "Nessuna notte è infinita" (Rizzoli); proposto da Aurelio Picca; Daniele Mencarelli con "Tutto chiede salvezza"» (Mondadori), proposto da Maria Pia Ammirati; Lodovica San

Guedoro con "Amor che torni… Un'educazione sentimentale" (Felix Krull Editore), proposto da Paolo Ruffilli; Errico Buonanno con "Teresa sulla Luna" (Solferino Libri), proposto da Chiara Gamberale; Angelo Ferracuti con "La metà del cielo" (Mondadori), proposto da Paolo Di Stefano; Giorgio Ghiotti con "Gli occhi vuoti dei santi" (Hacca Edizioni), proposto da Biancamaria Frabotta; Ezio Sinigaglia con "L'imitazion del vero" (TerraRossa Edizioni), proposto da Lorenza Foschini; Jonathan Bazzi con "Febbre" (Fandango Libri), proposto da

Teresa Ciabatti; Giuseppe Lupo con "Breve storia del mio silenzio" (Marsilio), proposto da Salvatore Silvano Nigro; Alfredo Palomba con "Teorie della comprensione profonda delle cose" (Wojtek Edizioni), proposto da Antonella Cilento; Remo Rapino con "Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio" (minimum fax), proposto da Maria Ida Gaeta; Enrico Vanzina con "Mio fratello Carlo" (HarperCollins ), proposto da Masolino D'Amico.