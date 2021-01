Can Yaman ospite a C'è posta Per te, cosa succederà nella prossima puntata

Can Yaman sarà tra gli ospiti di C'è posta per te su Canale 5 nella prossima puntata di sabato 23 gennaio. Durante la trasmissione, in onda alle 21.15, l'attore turco regalerà importanti sorprese ad alcune fortunate fan con l'aiuto di Maria De Filippi.

L'apparizione nella terza puntata della trasmissione, arriva per il protagonista de "Le ali del sogno", in un momento di massima visibilità sulle pagine rosa italiane. Dapprima il suo arrivo a Roma lo scorso 8 gennaio per la registrazione dello spot pubblicitario con Claudia Gerini diretto da Ferzan Özpetek, quando la folla assembrata della fan aveva fatto scattare per lui una sanzione da ben 400 euro.

Can Yaman a Roma, selfie e abbracci alla festa: multata la star. E Gabrielli striglia la Questura

Poi il gossip che lo ha visto protagonista insieme a Diletta Leotta: l'avvistamento dei due nello stesso albergo della capitale e la pubblicazione delle foto scottanti che hanno smascherato la loro relazione.

E infine l'annuncio della partecipazione di Yaman alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Scelto da Amadeus per comporre la scaletta delle celebrità ospiti sul palco dell'Ariston.

Sanremo 2021, Can Yaman sarà ospite di Amadeus all'Ariston

Ma per Can Yaman non è la prima partecipazione a C'è posta per te: già lo scorso gennaio, nello studio di Maria De Filippi, aveva regalato una speciale sorpresa ad Ilaria e alla madre Rita, colpito dalla loro toccante storia.

