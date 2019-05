Carlo Calenda, a Che tempo che fa l'omaggio alla moglie: «È la parte migliore di me»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Miaè la parte migliore di me»: ospite atorna a rendere omaggio alla compagna di una vita e madre dei suoi figli, che qualche mese fa ha avuto una recidiva della leucemia, e sui social si scatena una valanga di reazioni e apprezzamenti.«Trovatevi uno che parli di voi come Calenda parla della moglie», scrive MHGiorgia. «Che bello questo 'omaggio' di Carlo Calenda alla moglie, deve proprio essere un gran donna», è il commento di un'altra utente.L'ex ministro ha elogiato il sistema sanitario nazionale che ha permesso alla moglie di essere curata gratuitamente. «Sapete quanto costava la cura di mia moglie negli USA? 1 milione di dollari. Sapete quanto ho speso in Italia? Zero. Ecco perché è importante difendere le finanze dello Stato», ha detto.