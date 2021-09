Cagliari, al via la 24esima edizione di Forma e Poesia nel Jazz: nella suggestiva Basilica di San Saturnino

Inizia oggi a Cagliari la ventiquattresima edizione di Forma e Poesia nel Jazz, il festival organizzato dall'omonima cooperativa, che dopo l'applaudita anteprima di domenica scorsa all'auditorium del Conservatorio (protagonisti il duo Musica Nuda e Frida Bollani Magoni), pianta le tende per quattro sere al parco della Basilica di San Saturnino, il più antico monumento paleocristiano in Sardegna, uno dei siti più belli e rappresentativi della città: un'affascinante ambientazione che aggiungerà bellezza ai concerti, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione della Direzione regionale Musei Sardegna. Il jazz italiano di qualità, insieme alla giusta attenzione per la scena locale, è ancora una volta il tratto caratterizzante del festival, che in questa edizione si riconosce sotto il titolo «Essere sostenibili» e un'immagine grafica che rappresenta due mani tese dalle quali fluiscono delle note musicali: sono le prime note di «Imagine», l'iconica canzone di John Lennon, con il suo messaggio di pace e di sostenibilità rivolto all'intero pianeta, di cui ricorre il cinquantesimo anniversario dell'uscita.

L'EVENTO UDINE A Udine, c'è voglia di cultura, di eventi: lo testimoniano

Nel suggestivo scenario del parco della Basilica di San Saturnino si avvicenderanno nell'arco delle quattro serate il gruppo Hip Hoppes e il quartetto del cantante Gegè Telesforo (domani, giovedì 23), il Trio Bobo e il trio del chitarrista Matteo Mancuso (venerdì), il quartetto della sassofonista Sophia Tomelleri e il BLast Quartet di Gavino Murgia (sabato), il trio del pianista Antonio Faraò e il progetto «Between Moons» della cantante Daniela Pes e il pianista Mario Ganau (domenica). Lo stesso spazio farà da cornice anche a due concerti pomeridiani per piano solo proposti nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio: protagonisti Enrico Zanisi (sabato) e Guido Coraddu (domenica). Ma non è tutto, perché il programma di Forma e Poesia nel Jazz comprende, come sempre, anche diversi appuntamenti e iniziative collaterali. Grazie alla collaborazione dell'ARST, venerdì e sabato a mezzogiorno ritornano le incursioni musicali nei vagoni della Metropolitana leggera: a bordo Matteo Costa (contrabbasso) e Marco Pittau (tromba).