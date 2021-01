Non esistono delle giustificazioni al tradimento, forse esistono solo delle spiegazioni. Può essere questa la sintesi perfetta della storia che Alessandro ha messo a nudo a C’è Posta per Te. Nel 2020 Alessandro ha un momento buio, doveva pagare 180mila euro di debiti fatti da suo padre, ma invece di chiedere aiuto alla sua compagna Florinda, va in tilt e inizia flirtare con una sua collega di lavoro, storia che però finisce dopo qualche mese. Florinda una sera controlla il cellulare del compagno e trova un messaggio di un’altra collega che chiedeva ad Alessandro solo un appoggio per la recente perdita della madre. Florinda s’insospettisce e fa finta di aver capito che c’è stato un tradimento e lui, scoperto, confessa, nonostante si trattasse solo di un innocente scambio di messaggi.

Florinda si arrabbia e se ne va di casa, ma dopo dieci giorni lo perdona. Alessandro le dice che è successo solo quella volta e la storia sembra chiudersi lì. Dopo qualche tempo però Florinda controlla ancora una volta il telefono di Alessandro e scopre le conversazioni della sua prima vera relazione. Lei se ne va infuriata lasciandolo definitivamente.

"È vero, ho tradito la tua fiducia dandoti per scontata. La prima volta che mi hai scoperto non ho avuto coraggio di dirti di tutta la verità. Oggi mi rendo conto di cosa ho perso. Mi manca tutto di te. E non riesco ad andare avanti”. Ha detto Alessandro trovandosi di fronte alla sua ex compagna. Ma Florinda è rigida, sospettosa e ancora ferita. “Non riesco più a riconoscerlo. Le nostre vite erano connesse, avevo messo da parte tutta la mia gelosia, cercando di cambiare in meglio. Poi questo tradimento m’ha affossato”. “Aveva fatto una cosa schifosa, eppure io l’ho perdonato. Non so cosa pretende da me. Oramai non mi fido più, non posso vivere una relazione senza fiducia”. "Apriamo o chiudiamo" chiede Maria De Filippi. "Gli vorrei dare una grande punizione e uno schiaffo" risponde Florinda, che, alla fine, spinta pure da Maria, cede e fa aprire la busta.

