C'è posta per te , "incidente" dietro le quinte. Maria De Filippi corre fuori e lascia lo studio vuoto. Fan increduli: «Che succede?». Stasera, in onda su Canale 5, il programma condotto da Maria De Filippi. La seconda storia è quella di una mamma che manda a chiamare i due figli che non le parlano più da quando ha un nuovo compagno. Il figlio e la figlia sono in compagnia dei rispettivi compagni.

C'è Posta per Te, Ciro Immoblie e la moglie regalano una gioia ad una straordinaria mamma

Il figlio Davide, però, non ne vuole sapere di aprire la busta. Maria De Filippi cerca di convincerlo in tutti i modi. Ma non c'è nulla da fare. Davide accetta solo di iniziare a sentire la mamma al telefono e di farle vedere i nipoti, ma nessun saluto in diretta. A quel punto, la conduttrice chiude la busta, ma dice al ragazzo: «Se mentre percorri il tunnel per andare via ci ripensi, torna indietro». I quattro escono e vanno dietro le quinte. Maria li segue e per oltre cinque minuti lo studio rimane vuoto.

Immediati i commenti su Twitter. «Maria riesce a fare il 30% di share anche inquadrando uno studio vuoto». E ancora: «Non è mai successo...». Terminato il conciliabolo, rientrano in studio tra gli applausi la figlia, il genero e la nuora. Davide non rientra. Maria De Filippi commenta: «È un testone, per il momento non lo chiamare. Dagli il suo tempo».

