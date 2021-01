C'è Posta pe Te, Sabrina Ferilli rimprovera la De Filippi: «Maria sei una st***». La frase gela lo studio

Sabrina Ferilli ospite a C'è Posta per te insieme alla mamma. L'attrice, che ha partecipato con la mamma al programma di Canale 5, ha subito gelato il pubblico con la sua entrata attaccando la conduttrice Maria De Filippi. «Maria sei una str**za», ha sbottato spiegando poi cosa era successo.

Sabrina è intervenuta per regalare un sorriso a Mario e Simona di Ostia, per incoraggiarli in un momento difficile: lui 54enne ha perso il lavoro ai Mercati generali e non riesce a trovare un’altra occupazione, mentre lei non può più fare la collaboratrice domestica a causa del mal di schiena. A chiamare la coppia in studio è la figlia, Claudia: «Siete i miei due eroi e siete un esempio. La vita è sempre stata dura, ma finché vi ha lasciato il lavoro non vi ha levato la dignità, io lo so che ora vi sentite accartocciati. Capisco la vostra amarezza perché anche io a 32 anni non riesco a trovare altro che fare le pulizie due volte a settimana nonostante sia diplomata in Ragioneria», spiega la giovane donna in una lettera.

Poi arriva la Ferilli che si siede vicino alla coppia: «Dire che i soldi non sono importanti è una sciocchezza, sono una parte della serenità. Voi però avete una famiglia sana, operosa, il 99,9% lo avete. La pandemia ha esasperato certe ingiustizie, però i litigi, i battibecchi sono frequenti in tutte le case. Quella è una livella. Te sei un bell’omo, lei è una bella femmina, con una moglie così bella puoi pensare pure ad altro oltre che al lavoro! Ma lo vedi com’è la vita? Chi te lo diceva che stasera eri seduto qui su un puffo vicino a me. Tutto può succedere nella vita che è a 360 gradi. Dico bene ma’?», e insieme all'attrice spunta la mamma. Sabrina dona un assegno alla coppia, ma poi l'attenzione di sposta su Maria.

«Te la devi smettere di andare in giro a dire che sono prepotente. Non è vero», stuzzica Maria: «Hai visto il regalo che ho mandato a tua mamma? Che mi dici?». La Ferilli sbotta: «E che te dico? Che sei una st**za Maria. L’ho letto il biglietto, l’ho letto. Dovete sapere che le ha regalato una sciarpa bona che era quella che doveva regalare a me, questa donna è di una dispettosità…. se così si può dire». Le due sorridono e alla fine Maria conclude dicendo di volerle molto bene.

