C'è un "giallo" nella casa del Grande Fratello: la parola in codice

La casa del Grande Fratello è da sempre piena di "stranezze" da parte di alcuni concorrenti. In particolare quest'edizione è stata subissata di commenti da parte dei telespettatori. Negli ultimi giorni al Grande Fratello sta succedendo qualcosa di davvero singolare. Capitano alcune frasi particolarmente fuori luogo.In particolare un momento di scambio di battute che i telespettatori faticano a decifrare. Infatti alcuni concorrenti nominano il colore “giallo” e lo fanno senza un motivo preciso. I telespettatori però si sono accorti di un dettaglio particolare. Quasi segreto, potremmo dire. Questa parola in codice "giallo" viene usata quando uno degli inquilini parla di argomenti "insidiosi". Per esempio "giallo" può fare riferimento a contratti, concorrenti eliminati, ma anche Beatrice Luzzi e il suo possibile ritorno. Per questo motivo sui social alcuni utenti hanno cominciato a parlare di censure decise magari dagli stessi concorrenti. "Giallo" quindi sarebbe un nuovo modo di comunicare tra loro. Insomma, c'è da dire che sui social i commenti si sprecano. Soprattutto perché i telespettatori sembrano non apprezzare queste autocensure. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate! Photo Credits: Per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset/ Endemol Shine Italy