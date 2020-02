C'è posta per te, Maria De Filippi sbotta con l'ospite: «Sei lo str... dell'anno». Stasera, a C'è posta per te la storia di Ernesto che dopo aver tradito ripetutamente la moglie arriva in studio per chiederle perdono.

Maria De Filippi racconta la storia di Ernesto: «Ha tradito la moglie per tre anni in maniera non continuativa con una donna che frequentava la loro casa». La moglie, con cui ha tre figli, si dice ancora innamorata di lui, ma non riesce a credergli.

Maria allora interviene: «Gli puoi dire 'Sei lo str*** dell'anno', ma se lo ami ancora perché ti devi far del male? Non devi scegliere cosa è giusto ufficialmente, ma cosa è giusto per te». Su Twitter piovono commenti. C'è chi plaude allo sfogo di Maria. «Ha detto una parolaccia, sono morta», scrivono. E chi pensa che Maria non la dovrebbe convicere ad aprire la busta: «L'ha tradita per tre anni, mura la busta. Maria ma che scherziamo». E voi come la pensate?

Ultimo aggiornamento: 2 Febbraio, 08:16

