C'è posta per te

Lui lae poi chiede scusa e lo fa tramiteQuelle di Francesco e Rosy è una storia, purtroppo, piuttosto comune nel programma, ma in questo caso l'intervento di Maria De Filippi, che è uscita anche fuori dallo studio per Rosy, è stato fondamentale. L'uomo ha tradito sua moglie due volte: la prima volta Rosy lo ha perdonato, ma dopo la scoperta del secondo tradimento ha deciso di porre fine al matrimonio.Francesco nel programma si è giustificato dicendo di averlo fatto dopo la nascita dei figli, sentendosi trascurato nelle attenzioni dalla moglie. «Sono qui per chiederti perdono per l'ultima volta perché so cosa provi per me e cosa provo per te. Sappi che la colpa è solo mia. Ero io quello sbagliato. Non meritavi tutto ciò come madre, moglie e donna. Mi manchi da morire. Mi manca quando mangiavamo insieme la sera e quando ti vedevo ai fornelli. Ti amo tanto, tanto, tanto. Sappi che per me l'altra donna è insignificante. Ti amo da morire», spiega Francesco, ma Rosy chiude la busta.Proprio quando tutto sembra concluso però Maria viene chiamata dietro alle quinte dove la donna le confessa di aver fatto una scelta affrettata, forse sbagliata. La conduttrice prova ad aiutarla a fare chiarezza e dopo qualche minuto torna in studio: Francesco e Rosy si ricongiungono, nella speranza che questa volta lui sia più fedele.