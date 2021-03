«C’è posta per te» edizione record: oltre 6 milioni di spettatori. La più vista dal 2005

«C’è posta per te» ha chiuso quest’ultima edizione imbattuto per nove puntate consecutive. Ieri sera l’appuntamento finale con lo storico people-show del sabato sera di Canale 5 ha ottenuto 6.518.000 spettatori con il 30.9% di share. Un successo confermato da una media di 6.302.000 spettatori con il 29.4% di share (39% sui giovani 15-24 anni), che ne fa la stagione più vista dal 2005, come sottolinea una nota Mediaset.

Maria De Filippi - commenta Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 - ha illuminato la programmazione di Canale 5, con il suo storico people-show «C’è posta per te», programma che ancora una volta si è confermato senza rivali: uno straordinario risultato, del quale ringrazio Maria e tutto il team di grandi professionisti che partecipano alla sua realizzazione». Il programma è arrivato alla 24/ma edizione restando fedele all’idea originaria: raccontare le storie della gente che da sempre emozionano nel profondo e fotografano la società. Ideato dalla De Filippi e Alberto Sivestri, scritto con Lucia Chiorrini e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, con la regia Paolo Pietrangeli nell’ultima puntata ha avuto in studio Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso.

