Buon compleanno Rino! Serata concerto della Rino Gaetano Band

Rino Gaetano avrebbe compiuto 71 anni: a celebrarne il genio, la tradizionale serata nel giorno del suo compleanno con il concerto della Rino Gaetano Band, tributo ufficiale che da sempre contribuisce a tener viva la memoria del cantante romano. La band, dopo il tour estivo che l’ha portata in giro per l’Italia, torna all’Orion Club di Roma venerdì sera - 29 ottobre - alle 22 ed eseguirà parte del repertorio di Rino, immergendosi insieme al pubblico nelle atmosfere e nel sound tipici degli anni ’70. I musicisti sono: Alessandro Gaetano (nipote del cantautore), Ivan Almadori, Marco Rovinelli, Alberto Lombardi, Michele Amadori e Fabio Fraschini: un’unica grande famiglia che s’impegna per restituire un po' del Rino che avremmo sempre desiderato vedere su un palco.

Quest'anno, quarant'anni dopo la sua prematura scomparsa, i suoi brani continuano ad ispirare le generazioni: a testimoniarlo, saliranno sul palco amici e ospiti tra cui Cecco e Cipo, Marco Lo Chiatto e, per l’occasione, sarà proiettata per la prima volta la clip E io ci sto vers. demo contenente immagini inedite del cantautore.

Durante la serata, realizzata da Anna e Alessandro Gaetano, rispettivamente sorella e nipote del cantautore, saranno mostrati alcuni oggetti a lui appartenuti. Per scoprire quali, non resta che prender parte all’evento.

La serata è a supporto dell’AISM ONLUS Roma e vedrà la partecipazione del Gruppo Young per sensibilizzare sul tema della sclerosi multipla.