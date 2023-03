Bugo, nuovo scontro con Morgan: «Sei ridicolo, sono vent'anni che fai figure di m...». Ecco cosa è successo

Tre anni dopo l'epico scontro sul palco di Sanremo, Bugo e Morgan tornano a litigare. Il pretesto stavolta è stata un'intervista dell'ex leader dei Bluvertigo, che al Corriere della Sera ha detto di essere stato «bullizzato» dal vecchio amico. Frasi che hanno letteralmente fatto esplodere Bugo, il quale si è sfogato sui social: «Sei ridicolo, non sei un cantautore come me, smettila di parlare di me e affidati al politico di turno che ti fa lavorare».

Ma andiamo con ordine. Nell'intervista della discordia Morgan aveva dichiarato: «A Sanremo 2020 sono stato usato, bullizzato, mobbizzato. Avrei dovuto cantare e dirigere l’orchestra, ho finito per diventare l’ospite di Bugo, che cantò pure la mia parte della canzone. Così nella serata finale gli ho reso la pariglia».

Bugo contro Morgan: cosa è successo

Cristian Bugatti (Bugo, ndr) ha così deciso di replicare con un lungo sfogo in cui si rivolge direttamente a Marco Castoldi (Morgan, ndr): «Uè Morganetto, chi si rivede. Mi dicono che la settimana scorsa hai fatto un'intervista e mi hai citato perché vuoi il titolone, se no non te lo danno, non ti c…a più nessuno. Tanto lo sappiamo, come compositore son vent’anni che non fai un c… Non sei mai stato un cantautore, ma avresti sempre voluto esserlo: ecco perché mi hai sempre adorato. È che non potevi essere come me. Non sei cantautore, non lo sei mai stato. Ora sei diventato questa specie di "storico della musica", "storico di corte", "compositore di corte" che pensa di affabulare la gente con le sue ca**ate, mezze inventate e mezze buttate lì. Ti rimane quello, va bene dai, te lo concedo, sei talmente involuto che almeno quello te lo posso concedere. Però basta parlare di me nelle interviste e in televisione, perché ora la pandemia è finita e io ti rispondo. Ora parlo io».

Bugo ha concluso: «Cosa hai detto nell’ultima intervista? Che ti ho bullizzato? Ancora questa storia? Ma tu pensi che la gente sia scema? Io ti ho bullizzato? Tu eri mio ospite, io ti ho invitato. "Mi hanno trattato come l'ospite e allora io a Bugo gliel’ho fatta pagare". Ma ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Che figura di m...a che hai fatto? Anzi diciamo che son figure di m... che fai da vent'anni, no? Non ti resta che fare interviste e parlar di me così almeno hai l'articolo e il titolo, vero? Hai bisogno del politico che ti dà il programmino? Io mi sono anche un po' rotto il c… di perdere tempo con uno come te, quindi basta fare il mio nome, d'accordo? Ah, volevo ricordarti un'altra cosa: guarda che tu non sei Sergio Endrigo, non lo sarai mai un cantautore».