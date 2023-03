Bruce Willis, il compleanno a casa con Demi Moore e figli: «Ti amo». Ma fatica a spegnere le candeline. Le sue condizioni peggiorano

Bruce Willis ha compiuto 68 anni. Un mese fa, circa un anno dopo che l'attore aveva annunciato l'addio alla recitazione a causa di una forma di afasia che gli bloccava il linguaggio, la famiglia di Willis ha fatto sapere che l'attore soffre di una forma di demenza frontotemporale che non può essere curata e colpisce in genere persone tra i 40 e i 60 anni. La star di Die Hard pochi giorni fa è stato fotografato in pubblico per la prima volta a Los Angeles dopo l'annuncio del peggioramento. Foto e video di Willis in passeggiata con due amici erano state ottenute in esclusiva dal quotidiano britannico Daily Mail.

Il video

Ora sui social sta girando il video del compleanno dell'attore postato dall'ex moglie Demi Moore, che da qualche tempo si è traferita a casa di Willis per stargli vicino. «Buon compleanno, Bruce! Sono così felice di poterti festeggiare oggi. Ti amo e amo la nostra famiglia. Grazie a tutti per l'amore e i calorosi auguri, li sentiamo tutti, con il cuore», ha scritto su Twitter l'attrice e produttrice cinematografica statunitense.

Tempo fa, la moglie di Bruce aveva implorato i paparazzi di smettere di dare la caccia al marito. «Chiedo a fotografi e videografi che cercano di ottenere immagini esclusive di smettere di dargli la caccia», ha detto Emma Heming Willis in un video postato su Instagram. Emma è sposata con Bruce dal 2009 e ha avuto due figlie con lui. Nel video ha spiegato che il marito ha bisogno di avere spazio intorno a sé quando è in pubblico: «Non gridate, non chiedetegli come sta. Permettete alla nostra famiglia o a chi è con lui di arrivare dal punto A al punto B in condizioni di sicurezza».

La malattia

La nuova «crudele diagnosi» annunciata dalla famiglia comporta per Willis un rallentamento nei movimenti, rigidità alle articolazioni, problemi di equilibrio e cambiamenti nel comportamento e nella parola. «È doloroso ma finalmente adesso sappiamo», avevano detto il 16 febbraio la Heming, l'ex moglie Demi Moore e le cinque figlie in un messaggio postato sul sito della Association for Frontotemporal Degeneration.