Britney Spears in ospedale, il fidanzato spiega l'accaduto su Instagram

Britney Spears in ospedale. La baby prodigio di fine anni Novanta è rimasta vittima di un incidente mentre ballava, la sua prima passione. A dare la notizia è il fidanzato Sam Asghari che su Instagram ha mostrato la foto della cantante celebre per "Baby one more time" che la lanciò nel mondo del pop mondiale mentre si trovava ricoverata.

Secondo quanto riferisce nel posto Britney Spears si sarebbe rotta il metatarso del piede. «Quando rompi qualcosa tende a guarire più forte soprattutto se sei la mia ragazza - scrive - la mia leonessa si è rotta il suo osso metatarsale sul piede facendo ciò che ama, ballare. Le auguro il miglior recupero in modo che possa saltare, correre e ballare ancora».

