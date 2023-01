Nathan Falco Briatore, il figlio di Flavio ed Elisabetta Gregoraci diventa stilista a 12 anni (ed è già CEO della società di papà)

Nathan Falco Briatore, figlio di Flavio ed Elisabetta Gregoraci, ha solo 12 anni ma è già diventato uno stilista. Già nominato CEO della Billionaire Bears Society NFT, ha presentato la sua collezione al Pitti Uomo 2023, l'evento fiorentino che anticipa le Fashion Week milanesi,. A idearla è stato lui stesso insieme a papà Flavio, anche nella pratica i capi sono stati realizzati in collaborazione col brand Suns Boards.

La collezione

È stato lui stesso a convincere il padre a collaborare, il suo obiettivo era realizzare un'esclusiva collezione di abiti pensati per i viaggiatori, il risultato? Una capsule fatta di capi e accessori perfetti per coloro che viaggiano "leggeri", ovvero portando con sé solo uno zaino. A sostenere Nathan durante il debutto nella moda non è stato solo Flavio Briatore, ma anche mamma Elisabetta Gregoraci. La collezione comprende tutto il necessario per una vacanza di circa 5 giorni, per la precisione capi e accessori che occupano poco spazio realizzati in tessuti che non prendono pieghe.