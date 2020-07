Emmy Awards 2020, l'imitazione di Brad Pitt vale la nomination a sorpresa Video

Sono bastati due minuti a Brad Pitt per guadagnarsi una nomination agli Emmy Awards 2020, il premio più ambito della televisione americana, la cui premiazione sarà il 20 settembre al Microsoft Theater di Los Angeles. Una nomination che arriva, un po' a sorpresa per la verità, nella categoria "miglior attore ospite", per l'imitazione del dottor Anthony Fauci, il virologo della Casa Bianca, famoso per aver più volte contraddetto il presidente statunitense Donald Trump sull'epidemia di coronavirus.



