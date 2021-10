Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo pensa al ritiro, la regia lo censura. La ex entra nella Casa

Manuel Bortuzzo potrebbe ricevere una sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente del reality da qualche giorno non starebbe bene. Manuel probabilmente potrebbe soffrire di cistite, motivo per cui in questi giorni ha scoperto di avere la febbre alta e ha scelto di rimanere in disparte dai suoi compagni. Manuel ha addirittura detto che se entro 4 giorni non fosse stato meglio avrebbe potuto lasciare definitivamente il reality, ma secondo i fan più attenti della trasmissione la regia avrebbe scelto di censurare questa frase, probabilmente per convincerlo a rimanere. Fortunatamente però il gieffino sembra stare meglio e potrebbe essere a un passo dalla guarigione. Come anticipato da Federica Panicucci a Mattino Cinque però Manuel potrebbe ricevere una sorpresa proprio questa sera: «Si tratta dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. Questa è un’anticipazione che vi vogliamo dare, dandovi l’appuntamento a questa sera con Alfonso Signorini che sta guardando e che saluto, al quale mando un bacio. Tutti sintonizzati per vedere l’ingresso di Federica», ha detto la Panicucci in chiusura di puntata.

