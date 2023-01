Boomerissima, stasera in tv (martedì 31 gennaio) su Rai 2 torna lo show di Alessia Marcuzzi: ospiti e anticipazioni

Boomerissima, stasera in tv su Rai 2 dalle 21.20 torna l'appuntamento settimanale con lo show condotto da Alessia Marcuzzi che mette a confronto le mode generazionali. Tra musica, balli e quiz il format della showgirl fa da ponte tra la storia passata (anni '80-'90) e quella presente (anni 2000). A tirare le fila di tutto lo spettacolo Alessia Marcuzzi con la sua ironia e leggerezza che la contraddistingue.

Bomerissima, stasera in tv: gli ospiti

Nella puntata di stasera, che è la terza, le squadre pronte a darsi battaglia sono composte da: Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe per i boomers; Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge per i millennials. Chi vincerà? Non mancheranno ovviamente neanche oggi i super ospiti: Arisa, i Boomdabash, gli Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano.