Bonolis a Domenica In: «Crisi con Sonia Bruganelli? È una madre splendida». E Mara Venier si commuove

Paolo Bonolis ospite oggi da Mara Venier a Domenica In per presentare il suo nuovo libro "A notte fonda". Il conduttore di Avanti un altro ha colto l'occasione anche per smentire la crisi con la moglie Sonia Bruganelli, dopo alcune voci che sostenevano il contrario, alimentate anche dalle dichiarazioni dell'imprenditrice che aveva detto di dormire in case separate.

Crisi di coppia? Paolo Bonolis nega

«Si è parlato di crisi, separazioni, vuoi chiarire, dire qualcosa?» lo ha punzecchiato Zia Mara, ma la risposta dell'ospite è arrivata diretta e trasparente: «La verità è che mia moglie non si tiene un sorcio in bocca. Non ho niente da chiarire, le cose sono molto più semplici di così». A quel punto la conduttrice ha fatto un passo oltre, chiedendo a Bonolis se certe indiscrezioni, a volte non veritiere, non gli diano fastidio. «Lasciali parlare, se una cosa è interessante la ascolto se è una fesseria...» ha continuato Bonolis, il quale poi aggiunge: «Abbiamo preso un appartamento a parte, abbiamo fatto una porta, perché lei ha piacere ad avere una camera da letto con il bagno suo, lei sta con Adele e io sto di là con Davide. La gente vuole sapere se (facendo un gesto con la mano che mima un amplesso) e io gli dico… “fatevi i cazzi vostri”».

La dichiarazione pensando alla moglie

«È una splendida madre, si dedica tantissimo ai figli, sono stato fortunato ad avere figli con lei» commenta il conduttore davanti a un filmato che vede la moglie protagonista. Commossa la Venier che dice: «È una bellissima dichiarazione d'amore».