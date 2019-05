Bonolis dopo l'incidente ai rulli. «Siamo dispiaciuti. Lo studio? Pieno di trabocchetti»

di Simone Pierini

Ciao Darwin, Paolo Bonolis parla dell'incidente del gioco sui rulli in apertura di puntata: le sue parole. «Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti, siamo vicini a lui e alla famiglia, lo siamo stati dal primo istante. Abbiamo costantemente monitorato lo sviluppo della vicenda. Vi invitiamo a seguire solo notizie ufficiali, per rispetto suo, della famiglia, ma soprattutto per rispetto della verità».di Paolo Bonolis nell'apertura della puntata di oggi di Ciao Darwin, che torna in onda dopo la pausa forzata in seguito le polemiche per il concorrente gravemente infortunato durante la sfida dei rulli. Poi la frecciatina, scendendo le scale nello studio di Ciao Darwin: «Scendo, faccio attenzione, perché questo studio è pieno di trabocchetti».