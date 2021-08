Raffaella Carrà cantava Bongo Cha Cha Cha con De Sica: l'origine della hit dell'estate

Bongo Cha Cha Cha è tra le canzoni più ascoltate dell'estate 2021, ma in pochi conoscono l'origine di questo brano. Raffaella Carrà e Christian De Sica la interpretarono in tempi non sospetti sugli schermi televisivi Rai. Il suo ritmo allora come oggi è irresistibile, l'inerpretazione della regina della televisione italiana più che mai attuale.

Bongo Cha Cha Cha a "Carramba! che sorpresa"

Bongo Cha Cha Cha suona oggi nelle radio e tra le playlist dei più giovani. Un ritmo che sposa al meglio le atmosfere energiche dell'estate 2021 remixato dai Goodboys. Per ritrovare le origini di questo brano occorre però una macchina del tempo che ci porti indietro di qualche decennio.

Niente cliché o santino: elogio della disciplina, ecco la vera Raffaella d'Italia

L'origine del brano

La versione originale è di Caterina Valente del 1960. Le note del cha cha cha hanno animato in passato anche il piccolo schermo: tra i suoi interpreti Raffaella Carrà e Christian De Sica nel programma Rai "Carramba! Che sorpresa", andato in onda in prima serata su dal 1995 al 2002 e nel 2008 per un totale di otto edizioni. Il video della loro esibizione torna ora virale sui social e viene riscoperto da molti giovani.