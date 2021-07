Bolzano, l'ambiente al centro dei libri estivi: l'iniziativa delle biblioteche

D'estate, si sa, si riesce a leggere di più. E per questa stagione 2021 l'ambiente è protagonista delle letture estive. Estate, tempo di vacanze: più tempo libero, più ore all'aria aperta, più voglia di dedicarsi ad altre attività. Tra queste la lettura occupa sicuramente un posto di rilievo. Una nuova iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Agenzia provinciale per l' Ambiente e l'Ufficio Biblioteche del Comune di Bolzano con la sua rete di biblioteche di quartiere che hanno provveduto a selezionare a rotazione diversi temi legati all' ambiente e suddividere le proposte di lettura e dei media per fasce d'età dei destinatari. L'obiettivo di questa iniziativa, si legge in una nota, è quello di fungere da supporto didattico per gli insegnanti e di offrire l'opportunità a bambini e ragazzi di approfondire i propri interessi e argomenti di studio. Il primo tema del ventaglio di proposte di lettura ha come focus la «tutela del clima».

«La tutela del clima e la salvaguardia del nostro pianeta e del nostro benessere sono temi centrali e sempre più prioritari che necessitano di azioni a tutti i livelli. Un'apprezzata iniziativa per promuovere letture sostenibili per un'estate pensando all'ambiente», sottolineano gli Assessori all' Ambiente di Provincia e Comune di Bolzano Giuliano Vettorato e Chiara Rabini. «Grazie alla rete delle biblioteche di quartiere e alla collaborazione con l'Agenzia ambiente vengono promuoviamo consigli di lettura e le ultime novità sul tema - spiega Ermanno Filippi, direttore dell'Ufficio Biblioteche del Comune di Bolzano - Seguiranno poi altri temi specifici come l'Acqua e Rifiuti e riciclo. I libri sono scelti e messi a disposizione in base all'età e sono rivolti a bambini, adolescenti e adulti. L'iniziativa “Consigli di lettura e media” (https:// ambiente.provincia.bz.it/progetti/mass-media.asp) rientra nei progetti “Scuola. Ambiente” offerti gratuitamente dall'Agenzia provinciale per l' ambiente e la tutela del clima a tutte le scuole altoatesine di ogni ordine e grado.