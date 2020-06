Boldi-De Sica, la mitica coppia dei cinepanettoni torna insieme: film in uscita a Natale

Massimo Boldi e Christian De Sica, la mitica coppia comica dei cinepanettoni, tornano insieme. Ormai non sono più solo voci o sogni dei fans. Manca solo l'ufficialità ma è praticamente certo che gireranno un nuovo film che uscirà a Natale 2020. Le riprese inizieranno in estate. Indiscrezioni non confermate parlano di un possibile Natale a Cortina 20 anni dopo. Ultimo aggiornamento: 21:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA