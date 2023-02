Blanco, chi è Martina Valdes: Instagram, età, dove lavora e il giallo sulla canzone dedicata a lei

Chi è la fidanzata di Blanco? Si chiama Martina Valdes ed è una ballerina. il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo è diventato virale quest'anno dopo aver distrutto le rose sul palco dell'Ariston.

Età e dove è nata

Nata a Desenzano del Garda, Brescia, Martina è una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. È balzata agli onori delle cronache proprio per la relazione con Blanco. Le prime immagini dei due risalgono al marzo 2022, poco dopo il successo del cantante bresciano all’Ariston, quando Martina e Blanco sono stati fotografati mentre si baciavano in discoteca, ma non si sa da quanto la relazione vada avanti.

Instagram

La ballerina Martina Valdes su Instagram conta 58mila follower. Ma è su Tiktok che sta spopolando. Qui la giovane si sta mettendo in mostra esibendo le sue qualità canore e di danza.

Dove lavora

Martina Valdes lavora per Mamacita, un collettivo musicale dedicato all’organizzazione di eventi nelle discoteche in giro per l'Italia. Ha fatto molto parlare di sé il nuovo evento organizatto dal collettivo musicale e artistico Mamacita, alla quale parteciperanno un grande numero di artisti, tra cui: Sferaebbasta, J Balvin, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e molti altri. Ha anche uno show sulla Radio 105 e un festival.

Come si sono conosciuti

Visto il lavoro di Martina Valdes, è probabile che si sia conosciuta in discoteca con Blanco. Su Instagram i due condividono diverse foto della loro relazione in giro per l'Italia. Tra cui una in cui si baciano mentre sono in barca a trascorrere le proprie vacanze nell'ambita località turistica sarda di Porto Cervo. Meno immagini della coppia, invece, sono condivise sul profilo del cantante: che è più riservato.

Il giallo della canzone dedicata

"Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda". Questo l'attacco dell'ex di Blanco dopo che in un recente concerto il cantante ha chiamato la nuova fidanzata per dedicarle il brano Afrodite. Giulia Lisioli, questo il nome della precedente partener, ha commentato il gesto postando su Tiktok la sua reazione, che ha scatenato la polemica.