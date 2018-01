Bionde o more? Ecco quali donne preferiscono gli uomini secondo la scienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 65 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche del film con Marilyn Monroe e Jane Russell '', la domanda è sempre attuale: qualisono le più amate dall'universo maschile? Uno studio svolto dall'Augsburg University, in Minnesota, e pubblicato sul Journal of Social Psychology , ha provato a dare una risposta all'annoso interrogativo.Secondo la ricerca, svolta su 110 uomini, i maschietti tendono a preferire ancora oggi le, ritenendole di aspetto più sano e giovanile rispetto alle. La tendenza sembra molto marcata, ma sarebbe circoscritta esclusivamente al lato più erotico e passionale. Le castane e le brune, infatti, sono preferite alle bionde come madri dei loro figli. Le sorprese, però, non finiscono qui.La predilezione per le bionde, tra gli intervistati, potrebbe derivare da una convinzione radicata tra gli uomini, ovvero che le bionde sarebbero disposte ad avere più di una relazione contemporaneamente e sono considerate ottime amanti. Le preferenze degli uomini non si sono però limitate al colore dei capelli, ma sono state espresse anche per quanto riguarda la: le donne che li portano troppo lunghi o troppo corti, a sorprese, sono considerate meno sane e attraenti, meglio quindi optare per una lunghezza media.