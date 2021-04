Billie Eilish torna con il singolo "Your Power”. Il video con una anaconda di 36 chili

A pochi giorni dall’annuncio del nuovo album, Billie Eilish ha pubblicato il nuovo singolo inedito, Your Power, disponibile in tutti gli store digitali https://billieeilish.lnk.to/YourPower e per la programmazione radiofonica.



Il brano, scritto da Billie e prodotto da Finneas, è accompagnato da un video diretto dalla stessa Billie Eilish che per la quarta volta si è cimentata dietro la macchina da presa per accompagnare la pubblicazione di un suo brano.



Il video – che in poche ore ha già raccolto 9 milioni di views - è visibile su YouTube ed è stato girato nella Simi Valley. Protagonista oltre a Billie una Anaconda di 36 chili.



Billie ha raccontato sui suoi social che «Your Power è una delle mie canzoni preferite tra quelle che ho scritto. Mi sento molto vulnerabile ad averla pubblicata perché l’ho custodita a lungo gelosamente nel mio cuore. La canzone racconta di situazioni molto differenti che tutti noi abbiamo provato o visto. Spero possa ispirare un cambiamento. È un invito a provare a non abusare del tuo potere».



Your Power farà parte del prossimo disco di Billie Eilish, il secondo dopo il grande successo dell’album di debutto “When We All Go To Sleep, Where, Do We Go?” (certificato doppio platino in Italia che ha regalato a Billie diversi Grammy e record mondiali), che si intitolerà Happier Than Ever e sarà disponibile in tutti i negozi e in digitale dal 30 luglio (è già attivo il pre-order/add/save https://billieeilish.lnk.to/HappierThanEver).



L’album – che come il disco di debutto è stato scritto e prodotto dalla 19enne Billie Eilish - conterrà 16 tracce tra cui, oltre al nuovo singolo, il brano certificato Oro in Italia “Therefore I Am” e il precedente singolo “My future”.