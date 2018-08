Bianca Guaccero e la fine del matrimonio: «Il periodo più doloroso della mia vita, ho sottovalutato e imparato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"È stato il periodo più doloroso della mia vita”,, pronta a prendere il timone di “Detto Fatto” al posto di Caterina Balivo, torna sulla fine del suocon Dario Acocella. L’attrice neo conduttrice e il regista si erano sposati quattro anni fa, poi senza particolari spiegazioni hanno annunciato prima una crisi e poi la fine del loro amore.Un passo che per Bianca è stato particolarmente pesante: "Avevo sottovalutato il peso della separazione – ha confessato a “Oggi” - ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare. Ma ringrazio tutto quello che è successo perché mi ha dato una consapevolezza e una forza che non credevo di possedere. Mi ha costretta a fare i conti con le mie insicurezze e mi ha insegnato ad accettare me stessa nel bene e nel male".Per ora pensa al lavoro e ha messo da parte l’amore: "Faccio molta fatica a innamorarmi, sono una donna difficile. In un uomo apprezzo la veracità, la forza d’animo, la spontaneità”.