Bianca Berlinguer si sposa a 62 anni con Luigi Manconi: hanno una figlia ventitreenne

Bianca Berlinguer si sposa. La giornalista, 62 anni, convolerà a nozze con il compagno Luigi Manconi. Lo rivela il settimanale "DiPiù", dopo aver scovato le pubblicazioni affisse all'albo pretorio del Comune di Roma. Bianca Berlinguer e Luigi Manconi, 73 anni, stanno insieme dagli anni '90 e hanno una figlia, la 23enne Giulia. Per la conduttrice di Cartabianca si tratta del secondo matrimonio: in precedenza è stata legata al giornalista Stefano Marroni, oggi a capo della comunicazione Rai.

Il ritratto della coppia

Anche Manconi ha un altro matrimonio alle spalle, dal quale sono nati due figli, Davide e Giacomo. È originario di Sassari, in Sardegna, ed è un giornalista, docente universitario, scrittore e politico. È stato editorialista e commentatore delle più importanti testate italiane, come Il Messaggero, il Corriere della Sera, Il Foglio. Attualmente è editorialista di La Stampa e de la Repubblica. La sua carriera politica lo ha visto parlamentare nella XII, XIII e XVII legislatura, eletto per la prima volta come indipendente nelle file dei Verdi, nel 1994. Successivamente ha militato nei Ds ed è stato eletto senatore con il Pd. È stato sottosegretario di Stato alla Giustizia, nel secondo governo Prodi, dal 2006 al 2008. Quanto a Bianca Berlinguer - figlia del segretario storico del Pci, Enrico Berlinguer, anche lui originario di Sassari -, la giornalista e conduttrice televisiva è stata dal 1º ottobre 2009 all'8 agosto 2016 direttrice del Tg3.

Il riserbo sulla data delle nozze

La coppia non ha annunciato la data del matrimonio e, a giudicare dalla propria riservatezza, è molto probabile che non lo comunicherà ufficialmente.