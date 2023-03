Bianca Balti chi è? Lo stupro a 18 anni, la dipendenza dalle droghe, gli ex mariti, le figlie e la mastectomia: tutto sulla top model ospite a Belve

Bianca Balti ospite a Belve. La super top model si è raccotata senza filtri a Francesca Fagnani. L'intervista verrà mandata in onda stasera 7 marzo alle 21.20 su Rai 2. Da Lodi a Los Angeles la sua carriera è stellare, ma vediamo chi è Bianca Balti.

Bianca Balti, vita privata

Bianca Balti è nata a Lodi il 19 marzo 1984 (ha 39 anni). Da ragazza ha frequentato un liceo classico e poi, dopo la maturità, si è trasferita a Milano. Qui si è iscritta al corso di design della comunicazione al Politecnico e nel frattempo si è data da fare con qualche lavoretto. Arrivata nel capoluogo lombardo, Bianca Balti si mantiene svolgendo piccoli lavori, come la rappresentante di cosmetici nei supermercati, finché non riceve una proposta da parte di un'agenzia di modelle.

La carriera da modella

Non è la prima volta che Bianca Balti riceve una simile proposta, ma se a 16 anni la madre aveva insistito affinché terminasse il liceo, in questo caso è lei stessa a sostenerla nella decisione. La svolta è arrivata nel 2005 quando Bianca Balti ha firmato un contratto per la campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana. Da quel momento è stata notata dai più grandi stilisti e marchi di moda. Roberto Cavalli, Armani Jeans, Victoria’s Secret, Christian Dior, H&M, L’Oreal e Diesel solo per dirne alcuni. Posa inoltre per molti servizi fotografici e copertine di diverse importanti riviste di moda, tra cui Velvet, la versione giapponese e spagnola di Vogue, l’edizione italiana di Elle e quella francese di Playboy.

Oltre alle numerose altre campagne di moda a cui lavora, Bianca Balti si dedica al design, lanciando una collezione di costumi da bagno ispirati agli anni Sessanta e una linea pre maman, Bianca Balti Collection, che le ha permesso di incrementare ulteriormente il suo patrimonio. Nel curriculum di Bianca Balti non manca nemmeno il cinema: la modella ha infatti preso parte alla produzione di Go Go Tales (2007), con Asia Argento e Willem Defoe.

L'impegno sociale

Impegnatissima anche nel sociale Bianca Balti, a partire dal 2015, è infine impegnata a sostenere l'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (UNHCR), utilizzando la sua immagine per sensibilizzare sul tema (nel 2019 ha ad esempio sfilato per le calli di Venezia con un abito ricavato da una temda dell'Onu).

Mariti e fidanzati, al centro del gossip

La vita sentimentale di Bianca Balti è stata tutt'altro che tranquilla e spesso lei stessa è stata al centro di gossip e pagine dei giornali rosa. Si è sposata per la prima volta nel 2006 con il fotografo Christian Lucidi, con il quale ha avuto Matilde. La coppia si è però separata nel 2010. Nel 2015 nasce poi Mia, dall'unione con il compagno Matthew McRae, creativo statunitense con il quale però il matrimonio, che ha avuto luogo nel 2017, è durato solo alcuni mesi. Lei stessa ha più volte parlato di un suo passato “amore tossico”, senza fornire però ulteriori dettagli sulla relazione in questione. Al momento non sembrerebbe che Bianca Balti sia impegnata in una relazione. La modella ha però espresso il desiderio di avere un altro figlio, congelando i suoi ovociti.

Lo stupro a 18 anni

A Belve ha raccontato anche di essere stata vittima di violenza. «A 18 anni ho subito uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza», ha raccontato. L'ha più rivisto? «L'ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l'idea che magari c'era una storia e non uno stupro. L'ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un SERT. Mi ha fatto piacere vederlo, nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo solo amici».

La dipendenza dalle droghe

E ha avuto anche un passato di dipendenza con le droghe Bianca Balti. Lo ha raccontato anni fa. Quando sua figlia Matilde era piccola, la super modella, dopo essersi lasciata con l'ex marito, aveva incominciato a fare uso di sostanze stupefacenti. E tutto questo ha portato la figlia Matilde a decidere di vivere con il padre. «È stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi. Adesso abbiamo un ottimo rapporto e mi dice che non voleva vivere con me perché ero un casino. Allora, però, è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta».

La mastectomia preventiva

Nel 2022, Bianca Balti ha inoltre dovuto affrontare una dolorosa operazione. Lo scorso 8 dicembre, la modella si è sottoposta a un intervento di mastectomia bilaterale preventiva, l'operazione che consente l'asportazione del tessuto mammario in entrambi i seni. Una scelta maturata dopo che alla modella 38enne, mamma di Matilde, 15 anni, e Mia, 7 è stata diagnosticata la mutazione genetica BRCA1 che aumenta sensibilmente il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie. La modella ha espresso le sue paure e insicurezze con un sentito post su Instragram, e al momento si starebbe riprendendo come previsto. «Non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle», ha affermato la modella nei mesi scorsi. «Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate», ha aggiunto. E infine ha spiegato: “Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla».