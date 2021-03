Morto Bertrand Tavernier: il regista francese aveva 79 anni

Il regista, sceneggiatore e produttore francese Bernard Tavernier è morto oggi all'età di 79 anni a Sainte-Maxime nel Var. A dare la notizia sono state la moglie e i figli con un messaggio pubblicato dall'Institut Lumière, di cui Tavernier era presidente. Tra i suoi successi più amati, "Round Midnight - A mezzanotte circa", che ha vinto l'Oscar per la colonna sonora oltre alla nomination per Dexter Gordon, il sassofonista e protagonista del film ispirato alla vita di Bud Powell e Lester Young. Nel 2015 ha ottenuto il Leone d'oro alla carriera. A Berlino ha vinto l'Orso d'oro nel 1995 per il poliziesco "L'esca", nel 1984 il Premio per la miglior regia al Festival di Cannes per "Una domenica in campagna".

Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l'Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier. pic.twitter.com/apVuXzYgmS — Institut Lumière (@InstitutLumiere) March 25, 2021

Nato nel 1941 a Lione, era figlio del poeta e scrittore René Tavernier. La sua carriera è iniziata da critico cinematografico per le riviste "Positif" e "Cahiers du Cinema", poi come ufficio stampa, infine come sceneggiatore per registi come Riccardo Freda e Jean Leduc.

Regista di film come "Colpo di spugna", "Che la festa cominci" o "La vita e niente altro", ha vinto quattro volte con i César, gli Oscar francesi.