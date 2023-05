Paura per Beppe Convertini, incidente in moto: il conduttore operato. «Faccia completamente distrutta»

Brutto incidente in moto per Beppe Convertini. Il conduttore di Linea verde è ricoverato da due giorni in ospedale per un intervento delicato al volto dopo le lesioni riportate a seguito dell'incidente stradale che ha avuto qualche settimana fa a Roma. È lui stesso a raccontare quanto accaduto su Instagram: «Ecco che ti succede quando sei in moto e un'auto ti taglia la strada».

Incidente in moto per Beppe Covertini

Convertini è stato operato all'ospedale San Filippo Neri di Roma e nel post ringrazia i medici: «Grazie al dottor Scopelliti e al personale dell'ospedale il mio naso e occhio sono tornati al loro posto».

Ora però Beppe Convertini ha bisogno di riposo: «Mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato. In ospedale si fanno tanti incontri con persone che stanno soffrendo realmente e necessitano di aiuto - ha scritto - Almeno ricordiamoci di regalare un sorriso, la terapia più importante assieme alla preghiera».