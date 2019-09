Benji & Fede superstar: il nuovo album "Good Vibes" esce il 18 ottobre. "Dove e Quando" è la hit più venduta dell'estate

Il nostro nuovo album - Good Vibes - Fuori dal 18 Ottobre in tutti i negozi di dischi e piattaforme digitali. #GoodVibes pic.twitter.com/YxjLFrZbZv — Benji & Fede (@BenjieFede) 10 settembre 2019

Domani ore 14:00 vi aspettiamo tutti qui sulla pagina per la news più importante dell’anno! #GV🔥 pic.twitter.com/XU9tQvrkcX — Benji & Fede (@BenjieFede) 9 settembre 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la loro hit “Dove e quando” il duo musicalehanno conquistato l’estate. Il brano infatti ha scalato le classifiche di vendita e di streaming ed è stata premiata come la canzone più venduta dell’estate da Fimi/GFK sul palco del Power Hits Estate ieri sera all’Arena di Verona.Se non bastasse il brano ha raggiunto, inoltre, la certificazione di Doppio disco di Platino, è tra i brani più trasmessi dalle radio italiane (in top 10 della classifica di Earone), ed è stabile nelle classifiche italiane dove rimane stabile nella top 5 di Spotify, Apple, iTunes e Shazam. Proprio ieri Benji & Fede hanno annunciato la pubblicazione di “”, il loro nuovo e quarto album di inediti in uscita il 18 ottobre.