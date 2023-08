Benedetta Rossi, grave lutto per la food blogger. Lo sfogo su Instagram: «È morta zia Giulietta. Mi sento terribilmente in colpa»

«Ieri sera Zia Giulietta ci ha lasciato». Grave lutto per Benedetta Rossi che su Instagram comunica la morte dell'amata zia. «Non ho fatto in tempo a darle un ultimo saluto, come avrei voluto e mi sento terribilmente in colpa per questo». La food blogger, nota per il suo programma fatto in casa da Benedetta, si sfoga con i suoi follower. «Stavo tornando a casa da Milano dove sto registrando il nuovo programma TV e mancavo da quasi due settimane.

Benedetta Rossi, morta la zia

Un dolore dopo l'altro per benedetta che solo qualche mese fa perse la nonna: «Dopo nonna se n’è andato un altro pilastro della mia vita. Vorrei scrivere tante cose ma oggi non riesco. L’unico pensiero che mi rasserena è immaginare che adesso lei e nonna sono di nuovo insieme a farsi compagnia». Tantissimi i messaggi di cordoglio sotto al post: da personaggi noti a fan la bacheca si riempie di "sentite condoglianze".