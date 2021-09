Benedetta De Luca sul red carpet di Venezia fiera delle stampelle: «Abbattiamo stereotipi»

Benedetta de Luca, l'influncer che ha creato una linea di moda accessibile perché vuole combattere il pregiudizio secondo cui le persone con disabilità siano costrette a usare solo abiti comodi e non alla moda ha coronato il sogno di sfilare sul red carpet della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in occasione della presentazione del film La scuola cattolica

«È stata una grandissima emozione, poter sfilare sul red carpet così prestigioso. Essere per me lì è stato davvero importate per cercare di abbattere stereotipi e pregiudizi legati al mondo della disabilità e far capire che anche una donna con disabilità può essere elegante e femminile. Vorrei poter rappresentare tante donne che non si sentono perfette nel proprio corpo e vorrei che a kermesse così importanti sia sempre più forte un messaggio di inclusione. Non solo come missione sociale ma come strategia di sviluppo». Diversità e Inclusione sono le due parole chiave della vita di Benedetta De Luca, che campeggiano fieramente anche sul suo seguitissimo profilo Instagram.