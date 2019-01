Belen Rodriguez rinuncia ai programmi: «Pronta a lasciare Mediaset»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le vacanze in Argentina assieme ad amici e famiglia perè arrivato il momento di pensare al lavoro. La showgirl ha partecipato infatti a diversi programmi, come il parziale flop di Balalaika, dove ha avuto un ruolo un po’ ridimensionato rispetto alle aspettative inziali e “Tu si que vales”, assieme a Maria De Filippi.Belen infatti secondo le indiscrezioni di “Spy” vorrebbe condurre una trasmissione e per questo per avrebbe rifiutato il ruolo di giurata a “La pupa e il secchione” e quello di opinionista all’Isola dei Famosi.In cerca di un programma importante di cui essere protagonista in attesa di “Tu si que vales”: “Non è da escludere – fa sapere la rivista - una nuova avventura, in un programma importante, ma top secret al momento, o la scelta di emigrare, per farsi le ossa, su un canale del digitale terrestre. La showgirl, pur essendo felice di poter lavorare nei programmi di Maria De Filippi, da tempo aspetta un’opportunità importante. E se questo vorrà dire lasciare Mediaset e giocarsi nuove carte su un’altra rete, lei è pronta a rischiare”.