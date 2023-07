Belen (dopo Mediaset) fuori anche da Discovery? Lo scoop. Con Elio è «tutta fuffa». La showgirl replica al commento

Momento veramente difficile per Belen. Dopo essere stata silurata da Mediaset la showgirl argentina ha messo anche la parola fine alla sua storia con Stefano De Martino. E se da un punto di ista sentimentale il flirt che le è stato affibiato con Elio Lorenzoni si dice fosse solo una bufala (lui è un amico di vecchia data) da un punto di vista lavorativo si pensava che la Rodriguez avesse già un nuovo contratto con Discovery bello e pronto da firmare.

Ma in realtà le cose non starebbero così. Secondo Pipol TV Belen non avrebbe firmaro alcun accordo con Discovery. Il canale pare abbia un palinsesto molto fitto e già copletamente strutturato. Nessun programma cucito su misura per la Rodriguez, quindi, come invece aveva anticipato Dagospia.

Alessia Marcuzzi e la (presunta) storia con Stefano De Martino: «Mi proibiscono di parlare»

Belen fuori (anche) da Discovery?

La pagina Instagram fa notare anche che a oggi non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra Belen Rodriguez e la rete televisiva e dunque nessun programma in progetto.

Fabrizio Corona, la verità su Belen e De Martino: «Stefano l'ha tradita più volte. Lui si vergogna di lei, la considera una cretina. Elio? Un tappabuchi»

Il palinsesto poi pare essere già bello ricco di trasmissioni. Questo potrebbe essere l'ennesimo colpo basso per Belen che, pur continuando con il suo lavoro da imprenditrice e da influencer, rischia di rimanere fuori dal mondo dello spettacolo per tutta la stagione.

Il triangolo Belen-De Martino-Elio

Tornando alla vita sentimentale, come è la situazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La showgirl argentina dopo giorni di silenzio social torna su Instgram per il suo solito gioco a rebus che fa con i suoi follower per far capire la (sua) verità. Nel primo scatto si vede la Rodriguez sola alla finestra, in un’altra con indosso una maschera, in un’altra ancora si vedono due giovani baciarsi, e sembrerebbe un’opera d’arte, dei vestiti e un garage con delle auto. Scampoli di vita, viene da pensare. Naturalmente il post viene sommerso dai commenti. E sono tantissimi gli utenti che si mostrano solidali con Belen. Ma altrettanti sono stanchi di tutti questi giochetti che i vip fanno sui social ogni volta che una relazione finisce.

La replica al commento

«Praticamente – afferma una donna – è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira. Non so se riuscite a capire il senso delle foto. Io ho capito». Un commento che non è andato giù alla conduttrice che replica: «Ecco che si ragiona». Vorrà forse confermare che la storia con Elio non ha alcun fondamento? Lui, sui social, ha tra i follower la stessa Belen e alcune delle sue amicizie, tra cui Mattia Ferrari, ma il suo profilo è rigorosamente blindato.