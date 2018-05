Belen Rodriguez imita l'ex rivale Emma Marrone: «Io non cammino così», poi il duettoâ€‹

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima l'incontro con gli ex, orasembra divertirsi molto nel creare situazioni imbarazzati alla sua pupillache in questa sesta puntata dila prende come sempre con estrema ironia: "Maria la tocchi sempre piano tu".Nella sfida con il lip sync Belen deve imitare Emma Marrone e cantare sulle note di "Amami". belen non si tira indietro, indossa la parrucca, Emma ride. "Il labiale era perfetto - dice la Marrone - solo che io non cammino così tanto da figa" , "Io vorrei avere la tua voce", le fa eco Belen.Ma la De Filippi non è molto soddisfatta: "Belen devi ripetere la prova, perchè ti è caduta la parrucca", riparte la musica, Emma raggiunge la showgirl argentina sul palco e si esibiscono insieme. Segno che i dissapori sono ormai alle spalle.