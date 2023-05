Beatrice Valli, la figlia Azzurra in ospedale dopo aver ingoiato una monet

Grande spavento per Beatrice Valli. L'influencer nella giornata di domenica 21 maggio è corsa al pronto soccorso insieme alla figlia Azzurra, 3 anni, dopo che quest'ultima ha ingerito per errore una monetina.

Per la bambina, secondogenita di Beatrice Valli e del compagno Marco Fantini, fortunatamente nessun problema: è stata dimessa dall'ospedale dopo poche ore.

Beatrice Valli ha partorito, è nata Matilda Luce: «Eccoci qui, un po' stanche. Ora ci godiamo il momento». Il dolce annuncio su Instagram

La figlia di Beatrice Valli ingoia una monetina: cosa è successo

L'influencer, da poco diventata madre della sua quarta figlia, una volta tornata a casa ha raccontato l'accaduto su Instagram: «La monetina è stata ingoiata, ma menomale è finita nell'intestino, per cui dovrebbe uscire nei prossimi due giorni. Abbiamo preso un bello spavento».

Beatrice Valli ha poi spiegato la dinamica dei fatti: «Azzurra era con me in bagno e ci stavamo preparando per andare a pranzo. Lei stava giocando con una borsetta mia dove c’erano le monetine e delle carte. Mentre si buttava addosso questa borsettina aveva la bocca aperta e subito le è andata a finire la monetina in gola. Per fortuna era un soldino molto piccolo e non si è incastrato, ma è andato subito giù». Un bello spavento, per fortuna senza gravi conseguenze.