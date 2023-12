Beatrice Luzzi lascia (momentaneamente) il Grande Fratello: ecco cosa è successo. Le reazioni degli altri inquilini

Beatrice Luzzi ha abbandonato momentaneamente la casa del Grande Fratello per «motivi personali».

Protagonista indiscussa di questa edizione del reality, da molti considerata la favorita numero uno per la vittoria finale, l'attrice adesso sarebbe alle prese con alcune questioni familiari non meglio specificate. Secondo il sito "Isa e Chia", sempre molto informato su questioni di gossip e tv, Luzzi sarebbe uscita per assistere il padre che avrebbe riportato una frattura del femore. Una situazione non allarmante che consentirà a Beatrice di rientrare presto in casa.

Gf, Beatrice Luzzi fuori dalla casa: le reazioni

Intanto gli altri inquilini commentano la sua assenza. Anita, parlando con Fiordaliso, ha detto: «Secondo me torna, come fanno a fare il programma senza Bea? Non riesco ad immaginarlo, è impossibile per me sinceramente». Marco Maddaloni invece ha commentato: «Aspettiamo che arrivi domani, io mi auguro che domani stia qui». Giuseppe Garibaldi, invece, è sembrato disinteressato all'assenza della sua vecchia fiamma. Probabilmente ne sapremo di più nella puntata del Grande Fratello in programma sabato.